Хлопець страждає від тремору рук.

Син російської актриси Анастасії Заворотнюк, 21-річний Майкл Стрюков розповів, що страждає невиліковною хворобою.

У коментарі КП він зізнався, що у нього тремор рук, але звідки ця хвороба у нього взялася він не знає. Крім того, дана недуга може заважати йому в кар'єрному плані, оскільки Майкл грає на гітарі.

"Для гітариста така собі особливість, а для блек-металіста краще не придумаєш", – пожартував Майкл.

Варто відзначити, що Майкл Стрюков - це син Анастасії Заворотнюк від першого шлюбу з бізнесменом Дмитром Стрюковим. Також в першому шлюбі у неї народилася дочка Анна, якій вже 24 роки. Потім пара розлучилася, і Заворотнюк вийшла заміж за Петра Чернишова. У шлюбі з ним у них народилася дочка Міла.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися нові подробиці про лікування та стан онкохворої Заворотнюк.

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