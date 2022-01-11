Особняк знаходиться в селі П'ятихатки.

Українська співачка Софія Ротару живе в особняку, який знаходиться в селі П'ятихатки посеред лісу.

Руслан Євдокименко, син артистки, показав, як виглядає їх двір. На знімку можна помітити частину будинку. Ймовірно, там знаходиться тераса. Також є звивиста доріжка, всипана снігом.

У дворі красуються розкішні ялинки, а ліхтарі роблять вуличку більш освітленою.

Відомо, що будинок Ротару налічує 300 квадратних метрів, а загальна площа маєтку - 1412 квадратних метрів. На території також є готельний будиночок, тенісний корт, альтанка та інше.

Читайте також"Довелося лаятися": українська співачка поскаржилася на відпочинок в МексиціКрім того, Ротару подбала і про свою безпеку. Мало того, що будинок цілодобово охороняється, так ще й встановлено спеціальний пристрій, який блокує сигнал дронів.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару показала рідкісне фото сина і невістки.

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