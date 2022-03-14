Телеведуча раніше була прихильником президента РФ Володимира Путіна.

Відома телеведуча Сніжана Єгорова заявила про те, що консульство України в Анталії заборонило продовжити закордонні паспорти її дітям, оскільки вона підтримує політику президента РФ Володимира Путіна і вторгнення в Україну, в тому числі.

За словами Єгорової, консул нагадав їй пост у Facebook, в якому вона висловилася на підтримку Путіна. Мабуть, щоб таки її дітям продовжили закордонні паспорти, вона вирішила викрутитися з ситуації і зректися своїх слів. Але навіть попри це, їй таки відмовили в проханні.

"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - сказала Єгорова.

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