7 березня принц Гаррі і Меган Маркл дали скандальне інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі. Так, цей телепродукт номінували на престижну премію "Еммі".
Дана робота буде представлена в категорії "видатний документальний або спеціальний випуск". Цілком ймовірно, що це інтерв'ю переможе в номінації, бо воно було скандальним і розлетілося по всьому світу.
Нагадаємо, в інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі і Меган Маркл розкрили кілька секретів королівської сім'ї. Навколо інтерв'ю розгорівся справжній скандал, тому їм навіть довелося відмовитися від усіх обов'язків і переїхати на інший континент. До слова, Єлизавета II сказала, всі слова Гаррі і Маркл були брехливими.
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