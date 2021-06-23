Олександр Волошин - популярний блогер в TikTok.

Українець Олександр Волошин досить активно веде свої соціальні мережі. В Instagram на нього підписані 1,4 млн осіб, а в TikTok - 1,2 млн.

Хлопець веде лайфстайл-блог, в якому показує своє повсякденне життя. Також він захоплюється музикою, і навіть встиг вже випустити свій сольний трек "На синьому Рогсһе".

В одному з інтерв'ю блогер говорив про те, що любить проводити час зі своїми близькими друзями, батьками, партнерами, любить подорожувати і екстрим. Ще йому подобається активний відпочинок.

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Також відомо, що хлопець зустрічається із зіркою серіалу "Школа", співачкою і блогером Анною Трінчер. Вони разом знімають ролики в TikTok і викладають спільні фотографії на свої сторінки в Instagram.

Але після історії з відібраним у дівчинки іРһоnе всі сторінки Олександра в соцмережах заблоковані.

Скандал навколо Олександра Волошина:

Днями популярний в Україні TikTok-блогер Олександр Волошин потрапив у скандал. На вулицях Києва він пропонував людям, які на нього підписані в соцмережах, іРһоnе. Так, подарунок отримала маленька дівчинка, яку знімала камера. А потім Волошин вирішив відібрати у дитини гаджет і запропонував натомість 2 тисячі гривень.

Після того як користувачів мережі обурила ця ситуація, блогер вирішив виправдатися. Він сказав, що не очікував, що жінка з дитиною "почнуть чинити опір". За словами Волошина, таку ідею відео з подарованим смартфоном йому "підкинув" друг. Також він запевняє, що "актори" були в курсі, що це постановка і що iPhone доведеться повернути.

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Автор: Діана Могилєвич