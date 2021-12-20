Баста дав концерт 19 грудня в концертному залі Stereo Plaza.

Вчора відбувся концерт відомого російського репера Басти. Перед початком шоу артиста зустрічали з фаєрами і плакатами з гнівними написами: "Баста = Путін", "Повна заборона виступів москвоартистів", "Московські артисти = московські танки".

Зазначимо, раніше Баста був внесений в базу "Миротворця" за відвідування окупованого Криму. Чотири роки він не міг відвідувати Україну, але в серпні термін заборони закінчився, а Служба безпеки України його не продовжила.

Читайте такожПсихолог дав пораду Галкіна через небезпечну хворобу ПугачовоїМабуть, артист вирішив зайнятися активною діяльністю в Україні. 17 грудня він виступив у Харкові, а 19 - у Києві.

Шанувальники російського артиста, які впевнені в тому, що "культура поза політикою", підтримали його: "Баста, ти - крут", "Це розрив", "Відмінний концерт", "Легенда".

Нагадаємо, незважаючи на політичну позицію Басти, на концерт у Харкові прийшли сотні українців.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич