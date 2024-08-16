Чоловік зазначив, що пройшов вже навчання.

Український співак та екс-учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький поповнив лави ЗСУ.

Про це чоловік повідомив в своєму Facebook і додав, що вже пройшов навчання та перевірку стану здоров'я.

"Пройшов курс ТССС і склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізичновиснаженого бійця і під постійним психологічним тиском! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок", - написав Ігор та показався у військовій формі.

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Воєвуцький також додав, що багато вже купив для своєї майбутньої служби: тактичний годинник, спеціальний ремінь, набір для чищення зброї, тактичні рукавиці для стрільби, особисті речі, планшет із сумкою, ліхтарик, компас та шолом. Проте є ще речі, які потребує Ігор.

"Залишилося розібратися з броніком, взуттям і активними навушниками", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно відомий співак-воїн Олександр Ярмак отримав нагороду за службу в ЗСУ та розкрив своє військове звання.

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