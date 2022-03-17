Співачка посварилася з друзями через те, що вони не хотіли їй вірити.

Українська співачка Слава Камінська розповіла, що в Росії у неї було дуже багато друзів, але зараз вона з багатьма пересварилася, бо вони не хотіли вірити в те, що РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала тут війну.

"Але ж це навіть не смішно.... У мене було багато друзів з Росії, деякі ними і залишилися, але їх не так багато. Я усвідомлено пересварилася з усіма, які мислять інакше, тому що вони просто не захотіли мені вірити. Вірити моїм очам і моїм почуттям. Вірити тому, що залишиться в нашому ДНК назавжди, страху, болю і жалю, що ми виявилися заручниками цього трилера під назвою "влада". Як страшно жити в часи, коли ненависть намагається виштовхнути любов з наших реалій! У мене одна відповідь. Значить це кому-небудь потрібно", - написала Слава.

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