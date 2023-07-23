Ведуча розповіла, що останнім часом щодня плаче.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла шанувальникам про свій емоційний стан. За її словами, зараз у неї не найлегший період.

В інста-сторіз знаменитість поскаржилася на проблеми у стосунках з чоловіком. Вона розповіла, що їхні стосунки зараз долають нове випробування.

Єфросиніна зізналася, що щодня плаче і дуже боїться за чоловіка Тимура Хромаєва, який з початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

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"У мене є свої емоції, своє життя, мільйон обов'язків і відповідальності за мою справу щодо допомоги жінкам. Є купа справ з моїми дітьми, для яких я вже півтора року і мама, і тато. Є щоденні сльози і страхи за Тимура, з яким стосунки проходять чергове випробування", - написала Єфросиніна.

Відзначимо, Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв разом вже 20 років. У них є двоє дітей - дочка Нана і син Олександр. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну подружжя стало рідше бачитися. Якийсь час Єфросиніна жила за кордоном, а Хромаєв зі зброєю в руках захищав Україну від окупантів.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна гнівно пройшлася по чоловікам, які розважаються під час війни.

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