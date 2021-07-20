Казахський репер, який живе і працює на території Росії, Скриптоніт також приїде до Одеси, щоб відіграти концерт.
Так, виступ Скриптоніта заплановано на 24 серпня. Також артист хоче дати кілька концертів восени в Харкові та Києві. Зазначимо, вартість квитків стартує від 800 гривень.
Нагадаємо, разом зі Скриптонітом в Одесу приїдуть і інші опальні зірки - Ані Лорак і Світлана Лобода, а також російський репер Баста.
Варто відзначити, що раніше в інтерв'ю Юрію Дудю Скриптоніт сказав, що при зустрічі сказав би президенту РФ Володимиру Путіну: "Респект". При цьому такі його висловлювання не заважають йому приїжджати в Україну і заробляти на жителях нашої країни.
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