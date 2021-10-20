Маленька Ніна підняла настрій своїй бабусі на весь день.

5-річна внучка української співачки Ніни Матвієнко, яку назвали на честь зіркової бабусі, підняла настрій з самого ранку не тільки їй, але і всій Україні.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому маленька Ніна підбігає до бабусі і кусає її за сідниці. Реакція Матвієнко-старшої - безцінна. Спочатку спрацював ефект несподіванки і вона злякалася, а потім сама почала гратися разом з дитиною.

"Це любов", "Ось так внуки розважають бабусь", "Супер", "Класний ролик", "Які ж ви класні", - пишуть шанувальники.

Ніна Матвієнко - українська співачка, яка успішно гастролювала в багатьох країнах світу, таких як Польща, Фінляндія, Франція, Чехія, Канада, Мексика, США.

З 2004 року бере активну участь у політичному житті країни. Після зміни політичної влади на Україні в 2014 році виступила з критикою Євромайдану і його лідерів. У листопаді 2014 року назвала загибель людей на Майдані і на сході країни геноцидом нації.

У 1971 році вийшла заміж за художника Петра Гончара. Пара має трьох дітей - синів Івана та Андрія та доньку Антоніну. Сини пішли по шляху батька, обидва вони - художники. У 2005 році Іван Матвієнко постригся в ченці. Її дочка Антоніна Матвієнко продовжує справу матері, співає в ансамблі, брала участь у конкурсах.

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Автор: Діана Могилєвич