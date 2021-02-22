21 лютого зірка "Гри престолів" святкувала день народження.

Американський співак Джо Джонас привітав свою дружину, актрису Софі Тернер з днем народження.

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Він опублікував в Instagram дві фотографії зірки. На одній з них вона позує в стильному костюмі і подовженому пальті. А розбавила Софі стриманий "лук" окулярами і масивною сумкою. А ось на другому фото дівчина сидить на стільці в блакитному об'ємному худі з капюшоном на голові.

"З Днем народження, дитинко. У тебе два настрої, і я люблю їх в рівній мірі", - підписав Джо знімки.

Тернер також поділилася фотографіями з торжества. Вона подякувала всім за привітання.

"Спасибі за побажання на день народження! 25-річна і процвітаюча", - написала вона.

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Автор: Діана Могилєвич