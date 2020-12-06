Ротару поїхала в РФ / instagram.com/sofiarotaru_fan
Українська співачка Софія Ротару виступила на концерті в Росії, щоб заробити грошей.
Вона виступила на "Пісні року", виконавши дві пісні "Червона рута" і "Серце розміром з сонце". Шанувальники зустріли співачку оплесками. Після концерту 73-річна Ротару роздавала автографи.
Нагадаємо, Ротару вирішила дати концерт в РФ, щоб заробити грошей. За її словами, вона не була в Росії понад рік через пандемію коронавірусу. У зв'язку з кризою зірки почали знижувати свої гонорари, а Софія Михайлівна не хоче цього робити. Але на деяких концертах вона виступає безкоштовно.
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