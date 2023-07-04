У нього проблеми з хребтом.

Соліст відомого українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поскаржився на проблеми зі здоров'ям. Артист розповів, що його турбував хребет, він не міг нормально рухатися.

Тому музикант звернувся до лікаря. Його відправили на стаціонарне лікування. Зараз Сергію ставлять крапельниці.

"Мій хребет, вірніше його поперековий відділ, сказав "досить" і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатися і працювати стало вже зовсім важко", - розповів артист.

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Він додав, що через погане самопочуття йому довелося скасувати концерти в Запоріжжі, Кривому Рогу, Дніпрі та Олександрії. Група відіграє їх вже аж у серпні.

Чим відома група "Без Обмежень"

"Без Обмежень" - український рок-гурт, заснований у 1999 році в Мукачеві. Склад змінювався, проте соліст залишився незмінним.

Відомо, що група брала участь у шоу "Х-фактор". Вона дійшла до четвертого прямого ефіру, а після - вибула з проекту.

Серед найпопулярніших пісень "Без Обмежень" - "Без неї ніяк", "Зорі запалали", "Листопад", "Хочеш" та інші.

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