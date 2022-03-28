Також Brainstorm заспівав пісню українською мовою.

Вчора відбувся міжнародний благодійний марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar. У межах двогодинного концерту, який показували в 20 країнах Європи та світу, музиканти, митці, громадські активісти, лідери думок з усієї планети розповідали про важливість підтримки України. Серед них був і популярний гурт Brainstorm, який разом з Riga Gospel Choir та String Quartet виконав авторську пісню українською.

Ексклюзивно на зв'язок зі "Сніданком. Онлайн" вийшов лідер гурту Brainstorm Ренарс Кауперс.

За його словами, підготовка до виступу тривала декілька тижнів і за цей час він вивчав українську мову, щоб заспівати без акценту.

"У перші дні війни у Ризі був концерт на підтримку України. І Brainstorm заспівав пісню нашою рідною мовою, вона латвійською називається "Моя пісня". І перед виступом я сказав: "Якби я міг, я б заспівав цю пісню українською"… І коли Катя (представниця гурту з Києва – ред.) дізналась про це, вона зателефонувала поетові Сергію Локшину та познайомила нас. І він зробив цей зворушливий та надихаючий текст. А далі друзі слідкувати за моєю вимовою, у нас були уроки, я мав багато вчителів", - розповів співак.

Ренарс Кауперс розповів, що дізнався про війну в Україні, перебуваючи в дорозі та називає ранок 24 лютого жахливим.

"Я був у автомобілі, їхав з Лієпаю до Риги. І це було жахливо та нереально. Здавалось, що ти слухаєш якісь події з серіалу. У радіоновинах, коли два ведучих розповідали, що танки перейшли кордон та рухаються на міста. Це був жахливий ранок", - наголосив музикант.

Багато знайомих, які є у співака в Росії, говорять одне: вони відчувають сором і жах і не знають, як це потім виправити і як люди зможуть спілкуватись одне з одним.

Кауперс підкреслив, що наразі і у Латвії доволі тривожні настрої щодо ситуації у світі і наголосив: "Ми молимось за те, щоб війна скінчилась і за усіх українців, які борються за усіх нас".

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