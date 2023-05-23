Співак Роман Білик спровокував бійку з чоловіком.

Російський співак Роман Білик, який є фронтменом гурту "Звери", влаштував п'яний дебош у барі. Артист агресивно поводився і провокував відвідувача, після чого все закінчилося бійкою.

Як повідомляють російські Telegram-канали, це сталося в місті Самара. Спочатку Білик кидався насінням в чоловіка, який намагався не реагувати на поведінку артиста.

"Опонент фронтмена гурту "Звери" спочатку спробував відповісти йому на словах, але це в підсумку переросло в бійку. Співак жбурляв стільці і кричав матом, його тримали кілька людей. Вони ж і винесли його із закладу", - стверджують Telegram-канали РФ.

Відео дня

Інцидент потрапив на відео. На ньому можна помітити, що Білик намагався продовжити з'ясовувати стосунки з відвідувачем бару. Артист голосно кричав і закликав свого опонента "вийти і поговорити".

Сам співак інцидент поки що не коментує. Він вже давно нічого не публікує в Instagram, проте продовжує гастролювати по РФ. Сьогодні, 23 травня, в Самарі має відбутися концерт гурту "Звери", проте росЗМІ вважають, що через п'яний дебош Білика виступ можуть скасувати.

Фронтмен гурту "Звери" влаштував бійку - відео

Що Рома "Звір" говорить про війну в Україні

Співак, батько якого є українцем, народився в російському місті Таганрог. Однак у дитинстві Білик деякий час жив у Маріуполі. На початку повномасштабної війни РФ проти України артист не одразу висловився про те, що відбувається.

3 березня 2022 року Білик опублікував на своїй сторінці в Instagram допис, в якому назвав війну "страшною трагедією" і висловив надію на те, що "переговори закінчаться припиненням вогню". Також він процитував письменника Льва Толстого, який писав, що війна є "божевіллям, що змушує засумніватися в розумі людини". Після цього співак більше нічого не публікував у соцмережах і не коментує тему повномасштабної війни в Україні.

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