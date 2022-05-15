Катерина Павленко прокоментувала перемогу гурту Kalush Orchestra.

Солістка гурту Gо_A Катерина Павленко, яка разом з іншими учасниками бенду торік спричинила фурор на Євробаченні та зайняла п'яте місце, висловилася щодо конкурсу у цьому році та розповіла, чому не сумнівалася у нашій перемозі.

"Шанси перемогти у Kalush Orchestra були досить високі. Після перегляду першого півфіналу у мене не було жодного сумніву в тому, що Україна потрапить у фінал та переможе. Яскраво виражених конкурентів я не побачила", - сказала Павленко в коментарі УНІАН.

Також вона додала, що ця перемога важлива для України: "Поки наші воїни захищають нас на фронті ми маємо тримати тил і давати якомога більше приводів говорити про Україну".

Співачка відмітила і те, що цього року на Євробаченні у України була найбільша підтримка.

"Євробачення - це не тільки пісня. Це сукупність факторів, в якому музика - це лише частинка великого пазлу. Попри умови, в які потрапили наші представники, я вважаю, що вони добре попрацювали", - додала Павленко.

Крім того, Катерина Павленко згадала і про свою участь на Євробаченні 2021. Вона розповіла, що попри п'яте місце, вона здобула власну перемогу ще до фіналу конкурсу.

"Я просто знала, навіщо йду на сцену. Моя власна перемога відбулася ще до фіналу, тому я просто хотіла максимально відчути момент і зробити людей щасливими. Так, ми не перемогли, але сталося дещо набагато важливіше. Можливо, ми недостатньо вразили журі, але вразили тих, кого треба. Саме тому ми досі в лайнапах світових фестивалів та збираємо солдаути далеко за межами України. І у нас під сценою не тільки фанати Євробачення, а величезна кількість людей, які відчувають нашу енергію і старанно намагаються підспівувати українською мовою", - підсумувала Павленко.

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