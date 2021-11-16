Ірина Поплавська відповіла на запитання шанувальників в інста-сторіз.

Українська актриса, головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" Ірина Поплавська вирішила пограти з шанувальниками в гру "Було/не було".

Так, фанатів дуже цікавить, як склалися стосунки Ірини та її серіального боса Олександра Соколова поза проектом. Шанувальники розпитали про це актрису, а також поцікавилися чи був у них секс.

Що стосується сексу, Ірина зазначила, що вона "таким не займається". А ось на питання про стосунки з партнером по серіалу, Поплавська сказала: "Одне серце на двох, кохання, плани на життя і майбутнє, дитина".

Також актриса додала, що у них з Олександром хороші теплі стосунки. Крім того, дівчина назвала його солоденьким кошеням і своєю вишенькою.

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Серіал розповідає про життя дівчини, яка влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії. Потрапивши в світ красивих і багатих, героїня відчуває себе незатишно, але вона не з тих, хто біжить від викликів. Українська адаптація серіалу відрізняється від оригінального формату.

Відзначимо, в першому сезоні було 48 серій. Очікується другий сезон.

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Автор: Діана Могилєвич