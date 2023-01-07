Його перевели в реанімацію.

Російський режисер Микита Міхалков кілька днів тому потрапив до лікарні з ускладненнями коронавірусу. Зараз його стан різко погіршився, через що його перевели в реанімацію.

Як повідомляють росЗМІ, у нього виявили двосторонню полісегментарну пневмонію та інтоксикаційний синдром. Відомо, що Міхалкову стало зле за кілька днів до госпіталізації.

Після того, як Міхалков потрапив до лікарні, на зв'язок вийшла його дружина і попросила не нервувати.

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Хто такий Микита Міхалков

Микита Міхалков - російський режисер, який зняв такі стрічки як "Свій серед чужих", "Чужий серед своїх", "Очі чорні", "Стомлені сонцем", "Сибірський цирульник".

Також він є номінантом на премію "Оскар" і володарем "Золотого лева".

Микита Міхалков і його позиція щодо війни в Україні

Міхалков неодноразово говорив, що Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, щоб врятувати себе від нападу Заходу.

Він упевнений, що Україна в змові з Європою і Америкою готувала напад на Росію більше 30 років. Саме тому Російська Федерація нібито прийняла рішення захищати своїх громадян за допомогою великої війни в Україні.

Варто відзначити, що Микита Міхалков відкрито називає війну війною, не вживаючи слово "спецоперація", як це робить кривавий диктатор Володимир Путін.

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