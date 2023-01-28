Співачка KOLA: Пишаюсь тими, хто не слухає російських артистів

Українська співачка KOLA (Анастасія Прудіус) в інтерв'ю УНІАН розповіла, як артисти виживають, коли шоу-бізнес стоїть на паузі, чому вона стала популярною лише після повномасштабного вторгнення, та як зміниться українська культура після великої війни.

Анастасіє, попри те, що ви давно виступаєте, справжню популярність ви здобули саме під час великої війни, випустивши декілька розривних пісень. Як думаєте, чому вас по-справжньому оцінили тільки зараз?

Мені здається, річ не в тому, скільки ти випускаєш, а в тому, що вкладаєш у музику, як до неї ставишся і, головне, для чого це робиш. Вперше в житті у мене не було наміру робити це тому, що я мушу, щоб комусь щось довести. Я писала пісні, бо не могла інакше. Це була моя особиста терапія. Під час написання пісні я відчувала себе сильнішою та щасливішою. Коли викладала пісні, не думала про те, як відреагують на них, я просто хотіла поділитися своїми думками та підтримати людей.

Наразі можу сказати, що я знову щось очікую від релізів, і це мені заважає. Я б хотіла все життя зберігати в собі те відчуття, яке було зі мною на початку повномасштабного вторгнення. Бо тільки так я можу бути щасливою по-справжньому, просто ділитися тим, що в мене на душі.

Ваші пісні "Біля серця", "Літачок", "Чи разом", "Дочекаюся" зараз на вустах всіх українців. Що відчуваєте, коли під ці треки знімають безліч відео в соцмережах, коли вони потрапляють в музичні чарти?

"Літачок", на жаль, не отримав таких великих переглядів. Я думаю, це все ж таки через мої очікування, бо ця пісня мені дуже подобається і відео також. А стосовно інших треків, я посміхаюсь та передивляюсь відео від людей, щаслива, що мої пісні можуть спонукати на дії, емоції та відчуття.

Ви - україномовна співачка. Але багато артистів в Україні все ж співали російською й лише після 24 лютого вирішили перекласти свої хіти на українську. Як ви до цього ставитеся?

Кожен робить те, що хоче, і як відчуває. Саме тому ми – українці! Головне, що ніхто не випускає більше пісень російською мовою. Переклади мають право на життя, адже у такий спосіб ми створюємо всі разом нову українську музику. І це прекрасно!

Однак у чартах все ж можна побачити, що українці слухають і російських виконавців. Як гадаєте, чому росіяни досі залишаються у нас популярними?

Я дуже засмучуюсь з цього приводу, скажу чесно. Я не розумію, мене це дратує, постійно кажу про це у своєму інстаграмі. Сподіваюсь, що колись ця тенденція зупиниться, бо в нас зовсім інший етнокод, ми маємо всі знайти в ньому красу та полюбити, як рідну маму. Пишаюсь тими, хто не слухає російських артистів, навіть не відкриває ці пісні, не натискає на "плей", а проходить повз. Я так роблю завжди, бо мені бридко. А ще я стала забувати російську мову, і це неймовірне відчуття. Наче я стаю ближчою до свого коріння. Це мені надає сил.

Розкажіть, як артисти виживають в умовах війни, адже зараз, здається, є лише благодійні концерти.

У нас нарешті почали працювати роялті, також є рекламні інтеграції. Плюс сьогодні я не витрачаю гроші так, як до війни, бо змінилися пріоритети. Я вважаю, що в мене є все необхідне, щоб писати музику, і цього достатньо. А речі – це неважливо.

Чим ви зараз займаєтеся, окрім музики?

Я рухаюсь, намагаюсь кожен день бути продуктивною, інколи мені це дуже важко, але я хочу йти вперед, попри все, і жити! Хочу мати натхнення та надихати, хочу робити те, що я обожнюю. Я вперта, і, можливо, це допомагає мені інколи. Але також я буваю лінива, і мене це дратує, але так буває дуже рідко.

Ви наразі перебуваєте за кордоном. Як там сприймають війну в Україні?

Можу сказати точно, що про війну забувають. Інколи мене питають: "А що, досі йде війна?". У кожному місті ми з Поліною (концертним директором) кричимо про те, що у нас триває війна. Кожній людині ми розповідаємо, що чинить Росія, про весь цей жах…

Вважаю, що виступи за кордоном дуже й дуже потрібні, вони привертають увагу до України та прискорюють нашу перемогу.

Чи заробляють артисти на благодійних концертах?

І заробляють, і ні. Є різні виступи, ми з командою завжди вирішуємо й зважуємо всі запити, але допомагаємо ми багато. Від кожного збору, благодійного виступу я щаслива, що роблю щось хороше для своєї країни. І дякую всім, хто робить сьогодні багато, хто допомагає Україні.

Чи варто вашим шанувальникам чекати на нові прем‘єри?

Звісно! Мій шлях тільки починається. Артистці KOLA, по факту, вісім місяців, ми щодня працюємо та рухаємось вперед. Я знаю, що будуть злети й падіння, щастя й розчарування, я все це вже проживала, тому готова.

Проте усвідомлення, що ти не бігаєш за чимось примарним, а просто робиш свою справу, надихає. Тому просто хочу бути, писати, творити, бути собою та співати. Я обожнюю живі виступи та моменти виходу пісень, вчуся зараз не засмучуватись та сильно не радіти, бо це заважає. У нас з командою найближчим часом вийде дві пісні: 9 та 17 лютого, а далі – буде.

Нещодавно ви анонсували сольний концерт до Дня всіх закоханих у Львові.

Так. У мене вперше буде концерт у Львові. Я дуже чекаю, але й трохи нервую, адже це буде практично вистава. Залучена режисура, прописане світло, реквізит та музиканти, а не просто я та плейбек (хоча в цьому також є енергія, звісно, і велика). Я не виступала з музикантами понад рік, і все це потребує підготовки. Плюс нам хочеться зробити так, щоб глядач максимально занурювався в атмосферу кожної пісні. Я хочу, щоб люди отримали гарні емоції, відчули себе частиною вистави. Я займалася балетом і обожнюю занурення в різні стани...

Також ви розповідали, що під час війни розлучилися зі своїм коханим. Як ви це пережили, особливо за таких умов?

Все має свій початок та кінець. Саме про це я співаю в своїй пісні "Літачок" – послухайте та подивіться відео, будь ласка, якщо ви ще цього не зробили.

Яким бачите шоу-бізнес після нашої перемоги?

Думаю, це буде новий музичний український світ, де немає конкурентів, де всі допомагають один одному та підтримують, бо всім вистачить місця.

По факту, так і є вже зараз! Впевнена, що всі ми продовжимо розвивати українську музику й будемо робити це з великим натхненням.

Діана Могилєвич