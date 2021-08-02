Співачка сьогодні народила сина.

Українська співачка MamaRika сьогодні вперше стала мамою. Артистка народила сина гумористу Сергію Середі.

"Тепер ми офіційно найщасливіші", - підписала знімок зірка.

Своєю чергою чоловік артистки подякував їй за сина. Він опублікував в Instagram фотографію, яка була зроблена одразу після пологів.

"Спасибі за сина", - підписав фото гуморист.

Шанувальники засипали подружжя компліментами і побажали здоров'я і новоспеченим батькам, і малюкові.

"Ось це радість! Вітаємо!", "Здоров'я синові", "Нехай Бог береже вашого синочка", "Вітаю з народженням первістка", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич