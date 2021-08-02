Співачка вперше стала мамою / instagram.com/serega_sereda
Українська співачка MamaRika сьогодні вперше стала мамою. Артистка народила сина гумористу Сергію Середі.
"Тепер ми офіційно найщасливіші", - підписала знімок зірка.
Своєю чергою чоловік артистки подякував їй за сина. Він опублікував в Instagram фотографію, яка була зроблена одразу після пологів.
"Спасибі за сина", - підписав фото гуморист.
Шанувальники засипали подружжя компліментами і побажали здоров'я і новоспеченим батькам, і малюкові.
"Ось це радість! Вітаємо!", "Здоров'я синові", "Нехай Бог береже вашого синочка", "Вітаю з народженням первістка", - пишуть шанувальники в коментарях.
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