Наприкінці січня дівчина зірвалася з висоти в Афінах та загинула.

Bratz представили ляльку, присвячену 34-річній трансгендерній співачці Софі Ксеон (Sophie), яка померла в кінці січня.

Читайте такожМарго Роббі зіграє роль ляльки БарбіФото ляльки опублікували в Instagram Bratz.

«З Міжнародним жіночим днем! Цього місяця приєднуйтесь до нашого вшанування людей, які надихають своєю відкритістю та кар'єрою. Почнемо з Sophie - шотландського музиканта, продюсера, співачки, автора пісень і діджея, яка назавжди змінила поп-музику», - наголошується в підписі до фото.

У ЗМІ уточнюють, що лялька Sophie не з'явиться у продажу.

Співачка Sophie: що про неї відомо

Софі народилася в Глазго в 1986 році.

Перший сингл Nothing More to Say вийшов у лютому 2013 року.

Всесвітня популярність прийшла до неї після випуску треку Bipp, яку журнал Pitchfork включив до списку кращих пісень 2010-2014 років.

Її єдиний сольний альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides вийшов у 2018 році та був номінований на премію «Греммі». Він став не тільки уособленням зрушення для Західної музичної індустрії в розумінні меж соціальних гендерних ролей, маскулінності та фемінінності, а й авангардним хітом.

Крім сольної творчості, Софі співпрацювала з Мадонною, Леді Гага, Charli XCX та іншими поп-виконавцями.

У 2017 році Софі зробила камінг-аут як трансгендерна жінка.

Наприкінці січня стало відомо про трагічну смерть Sophie.

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Автор: УНІАН