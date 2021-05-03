За словами Власової, вона не планує повертатися на велику сцену.

Українська співачка Євгенія Власова назвала причину, з якої не хоче повертатися в шоу-бізнес.

Зірка розповіла в інтерв'ю ведучій Каті Осадчій, що на сцені їй некомфортно. А вона хоче займатися тим, що їй до душі.

Читайте такожЄвгенія Власова вперше за 10 років виступила на великій сцені"Мені незатишно в шоу-бізнесі, так, чесно. Я не готова робити те, що потрібно. Я хочу робити те, що я хочу", – розповідала Євгенія.

За словами Власової, у неї були панічні атаки.

"Я людина невротичного складу. Я дуже все відчуваю, і моє тіло дає такі реакції колосальні, що тільки йога і допомагає. Медитація витягла мене з дуже важких і депресивних станів. Це допомогло впоратися з панічними атаками та зі стресами, які виникли один за іншим", - поділилася 43-річна артистка.

Куди зникла Євгенія Власова

ЗМІ повідомляли, що 10 років тому Євгенія Власова перемогла рак. А у 2017 році у співачки виникли нові проблеми зі здоров'ям. Вона перенесла кілька важких операцій на кишечнику і змушена була залишити сцену.

Мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання і хіміотерапії, заново вчилася їсти та розмовляти.

У лютому 2018 Власова вперше після низки операцій з'явилася на публіці. Вона дала інтерв'ю ведучій Катерині Осадчій.

У вересні 2019 співачка звинуватила журналістів у спотворенні інформації. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зізнання про те, що онкологію у неї не знаходили.

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Автор: Ольга Робейко