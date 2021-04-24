За словами артиста, зараз він та дружина вже дев'ять місяців живуть окремо.

Після 20 років разом співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, та його дружина, Ярослава Притула - відома як співачка Славія - розлучаються.

Про це сам артист розповів у інтерв'ю "Світському життю".

"Тема важка. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тільки ми хочемо зробити це гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували та зрозуміли, що це буде найкраще", - сказав співак.

Ведуча натомість нагадала Дзідзьо, що дружина звинувачувала його в нехотінні дітей та натякала на зради.

Читайте також"Перший раз": DZIDZIO оголився заради свого відвертого фільму - пікантний ролик з'явився в мережі (відео)"Усі ті роки я був на роботі, працював. І я давно хотів трошки розібратися. Але не було часу. Постійно був на роботі. Коли якраз карантин, зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати один одного. А деколи, щоб це сталося, треба просто відпустити один одного і дати волю", - відповів артист.

Хома та Притула одружилися в листопаді 2013 року, однак уже довгий час до того були знайомі. За словами Дзідзьо, зараз він та дружина вже дев'ять місяців живуть окремо.

"Ми зустрілися дітьми. Ми нічого не розуміли. В мене батько помер, мами не було - за кордоном. У неї батьки розвелися. Просто діти йшли собі в ліс, не знали, чи то треба казати, коли тебе щось не влаштовує, ми не знали, як це робити, просто терпіли... Треба було подорослішати, щоб зрозуміти... Життя не закінчилося, життя ще треба проживати. Тому треба відпустити один одного і подякувати", - додав співак.

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Автор: Катерина Комолова