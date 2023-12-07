Він знайшов інший спосіб боротьби зі стресом.

Популярний український співак, який нещодавно випустив хіт "Спалахи", раніше розповідав про те, що страждає алкоголізмом. Саме у такий спосіб він намагався боротися зі стресом.

Проте згодом він зрозумів, що ця звичка негативно впливає на його життя, тому почав відмовлятися від алкоголю.

В інтерв'ю УНІАН він розповів, що звертався до професіоналів за діагностикою. Як виявилося, в нього немає генетичної залежності від алкоголю.

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"Мені просто подобається пити на побутовому рівні. Я контролюю кількість алкоголю й відчуваю межі. Найчастіше пʼю в компанії або коли відчуваю стрес. Водночас можу легко відмовитися від будь-якого алкоголю на місяць і більше. Я дійсно став менше пити, бо з роками організм по-іншому реагує на спиртне. І на цукор, і на хліб… Алкоголь затьмарює свідомість. А зі світлою головою я завжди більш продуктивний. Тому зараз я більш відповідально ставлюся до своєї дієти", - розповів Позитив.

Він додав, що зараз боротися зі стресом і депресивним станом йому допомагає активна діяльність.

"У моєму випадку важливо працювати над собою, знаходити собі завдання, ставити мету, до якої ти йдеш. Бездіяльність викликає апатію", - підсумував артист.

Нагадаємо, раніше Позитив сказав, що стоїть на військовому обліку та вже пройшов комісію. Він готовий захищати Україну зі зброєю у руках.

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