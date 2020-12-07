Адвокат Ельман Пашаєв назвав свого колишнього підзахисного покидьком.

Колишній адвокат актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв розповів, що той був готовий на все, навіть «продати дружину», заради того, щоб відкупитися і не потрапити до в'язниці.

Інтерв'ю з Пашаєвим опублікував телеканал РЕН ТВ.

Після слів про дружину Ельман Пашаєв зізнався, що перестав поважати Єфремова «як чоловіка». Заради підтвердження своїх слів адвокат заявив, що готовий пройти поліграф.

За словами Пашаєва, його екс-підзахисний дуже боявся в'язниці і стверджував, що може не вийти звідти «через свій язик».

"Він же дуже нахабний, дуже борзий», - пояснив Пашаєв.

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Він також зазначив, що сім'я Єфремова пропонувала йому «підключити» людей, які «допоможуть розв'язати питання».

Як розповів Пашаєв, Єфремов хотів "на другий день (після смертельної ДТП – ред.) уникнути відповідальності "і навіть пропонував порушити закон". Що саме він мав на увазі, Пашаєв не пояснив.

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Автор: УНІАН