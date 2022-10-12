Микита Пресняков пішки перетнув кордон.

Онук російської зірки Алли Пугачової - Микита Пресняков - втік з РФ, щоб його не мобілізували на війну в Україні. Повідомляється, що він пішки перетнув кордон на одному з прикордонних переходів між Івангородом і естонською Нарвою.

РосЗМІ зазначають, що Микита Пресняков втік з Росії ще 24 вересня. У нього є громадянство Литви, тому він без проблем перетнув кордон і опинився за межами Російської Федерації.

Зазначимо, раніше проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою про те, що після від'їзду Пугачової з країни, її онуків потрібно залучити до оборони РФ і послати на війну. Мабуть, Пресняков підтримує позицію своєї зіркової бабусі і її чоловіка Максима Галкіна, тому не хоче їхати в Україну вбивати мирне населення.

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Так, він разом зі своєю мамою Крістіною Орбакайте зважився виїхати в Америку. При цьому сама співачка ще планує повернутися в Москву, а про плани Преснякова нічого невідомо.

Варто відзначити, що і сама Алла Пугачова вдруге виїхала з Росії. Її подруга розповіла, що дітей Примадонни почали цькувати в школі, тому вона разом з ними поїхали в Ізраїль, де вже отримала ізраїльський паспорт.

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