На її обличчі непомітний макіяж, співачка має стомлений вигляд.

Останнім часом і Алла Пугачова, і її зірковий чоловік Максим Галкін дуже активні в мережі. То вони покажуть сімейне фото, то здивують знімком Примадонни без макіяжу, а то похваляться кадрами зі своїми дітьми Лізою і Гаррі.

Читайте також"Ідеальна": Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу

Цього разу Галкін на своїй сторінці в Instagram показав фотографію дружини із сином Гаррі.

"Алла і Гаррі", - підписав він фотографію, супроводивши пост захопленим смайлом.

У кадрі Пугачова постала з розпущеним кучерявим волоссям, в береті з вуаллю, шкіряних штанах, картатій сорочці. На її обличчі непомітний макіяж, співачка має стомлений вигляд.

Це фото Алли Борисівни викликало суперечки в мережі: одні вважають, що артистка переборщила зі схудненням і "пластикою", інші засипали її компліментами.

Пугачова: найгучніші скандали довкола співачки

Навколо помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд — результат роботи пластичних хірургів.

У ЗМІ регулярно з'являються "новини-сенсації" про те, що Пугачова померла. Також журналісти не один раз писали про численні хвороби Примадонни.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко