Малюк потрапив до лікарні з сильною алергічною реакцією.

Молодший син відомого актора Алека Болдуіна потрапив в лікарню з сильною алергічною реакцією.

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8-місячний Едуардо почав блювати, тому було прийнято рішення терміново везти його в госпіталь. Мама дитини Хіларія Болдуін написала в Instagram, що це був "страшний досвід". При цьому у жодного з дітей ніколи не було алергії і поки невідомо, що її спровокувало.

"Я ще не знаю чого, але це був один з тих жахливих моментів, яких бояться батьки. У моїх дітей немає алергії, так що це було вперше. Неважливо, скільки у вас дітей, завжди є моменти, які нас потрясуть, тому що ми ніяк не можемо підготуватися. Це було після того, як йому (дитині, - УНІАН) стало краще, блювота на моєму одязі висохла, і мій друг відправив фотографію Алеку (який поїхав на роботу), щоб повідомити йому, що все буде добре", - написала Хіларія.

Відзначимо, що Алек Болдуін і Хіларія Болдуін одружилися в 2012 році. У пари шестеро дітей, одного з яких народила сурогатна мати.

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Автор: Діана Могилєвич