У неділю о 21: 00 на телеканалі 1+1 пройшов сьомий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками", який був присвячений хітам українських зірок.

Днями суддя шоу Макс Чмерковський відправився до Одеси, щоб прогулятися рідними місцями. Зірковий танцюрист відвідав свій рідний двір, танцювальну студію, в якій проходили його перші тренування, і відкрив для себе Одесу по-новому.

"Ця танцювальна студія для мене стала найбільш значущим місцем. Вона знаходилася поблизу Оперного театру. Там я вперше вийшов на сцену, мені тоді було 7 років. Досі пам'ятаю, що на мені був костюм сріблястого кольору. За все своє життя я виступив майже на всіх найбільших сценах світу, але це місце залишилося в моєму серці назавжди", — сказав Макс Чмерковський.

Читайте також"У силуетній сукні з розрізом": Анна Сєдокова показала "пристрасть" з молодим чоловіком-спортсменомТанцюрист також відвідав відомий заклад, щоб згадати смак традиційних одеських страв.

"Я фанат всього органічного і давно відмовився від продуктів, які містять хімікати або генно-модифіковані організми. На мою думку, в Україні їжа більш органічна, тому для мене це справжня удача. Я спробував одеські страви, смак яких хотів згадати. Дуже за цим нудьгував", — каже Чмерковський.

Не обійшлося і без теплих зустрічей. Суддя шоу поділився, що зустрівся зі своїми однокласниками, з якими він навчався в спеціалізованому хіміко-біологічному класі.

"Якщо підсумовувати цих кількох дуже насичених днів, я можу точно сказати, що Одеса стала для мене ще більш рідною. Мені було так приємно повернутися додому. Я зустрівся зі своїми однокласниками, з якими не бачився зі школи. Я вчився в спеціалізованому хіміко-біологічному класі, і коли ми проводили досліди, то відкривали вікна, оскільки на всю вулицю було чутно запах сірководню. Зараз у мене з'явилося нове коло спілкування, якого не було понад 30 років. Всі ці роки мені було ні з ким посидіти та згадати історії з дитинства. Вони розповіли мені такі речі, яких не було в моїй пам'яті, і в голові почала складатися повна картинка мого дитинства. Зараз, повертаючись у своє місто, я усвідомив, що є люди, які мене пам'ятають і для мене це дуже важливо. Я зрозумів, що всередині мене з'явилося коріння, яке я ніколи не відчував. Одеса, я шалено тебе люблю і дуже за тобою нудьгував", — сказав Макс Чмерковський і зізнався, що досі мріє отримати медичний диплом.

Нагадаємо, Макс Чмерковський родом з Одеси. Коли майбутньому хореографу виповнилося 14 років, він з сім'єю переїхав до США. Зараз танцівник проживає в Лос-Анджелесі з дружиною пітою Маргатройд і 4-річним сином, володіє понад 14 хореографічними школами по всій Америці. Макс Чмерковський брав участь в 17 сезонах "Танців з зірками" в Америці, але перше місце в шоу він зайняв в парі з відомою фігуристкою Меріл Девіс.

Дивіться вже в неділю о 21: 00 на телеканалі 1+1 восьмий прямий ефір шоу "Танці з зірками". За результатами минулого ефіру шоу покинули відразу дві пари. Першою парою, яка покинула паркет за результатами глядацького голосування, стала Джамала та Антон Нестерко, другою парою, яка послідувала за рішенням суддів, стала пара Станіслава Горуни та Даніели Преап.

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Автор: Каролина Гайдук