Катерина Кухар показала знімок з виступу.

Відома балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте такожДонька Вілла Сміта здійснила камінг-аут

На знімку вона постала зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Фото було зроблено під час їхнього виступу.

Олександр стоїть на сцені і на одній руці тримає Кухар, в той час як вона в балетній пачці демонструє свій шпагат.

"Бажаю вам відкритих театрів, повних залів і гучних оплесків", - так привітала Кухар українців з Міжнародним днем танцю, який був 29 квітня.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич