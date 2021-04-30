Кухар показала шпагат / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Відома балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона постала зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Фото було зроблено під час їхнього виступу.
Олександр стоїть на сцені і на одній руці тримає Кухар, в той час як вона в балетній пачці демонструє свій шпагат.
"Бажаю вам відкритих театрів, повних залів і гучних оплесків", - так привітала Кухар українців з Міжнародним днем танцю, який був 29 квітня.
Кухар показала шпагат / instagram.com/ekaterinakukhar_official
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