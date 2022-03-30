Якщо хтось із знаменитостей кричить про війну в Україні і просить про допомогу, хтось підтримує путінський режим.

24 лютого Росія агресивно вторглася на територію незалежної України, влаштувавши на нашій території повномасштабну війну з масовими вбивствами мирних жителів.

І поки військові захищають нашу країну на передовій, знаменитості ведуть інформаційну війну. Так, багато українських лідерів думок на весь голос кричать про війну в Україні і закликають росіян повалити президента РФ Володимира Путіна з поста президента. Водночас є й інші артисти, що народилися в Україні, але проживають в Росії, які підтримують путінський режим і розв'язану ним війну.

Василь Герелло

Оперний співак Василь Герелло в 2006 році отримав звання Заслуженого артиста України, а вже через два роки - Народного артиста РФ. Мабуть, соліст Маріїнського театру (з 1990 року) хотів всидіти на двох стільцях. Але в період війни кожен повинен зайняти певну сторону. І він зайняв. Василь потрапив до "чорного списку" зірок, що підтримують путінський режим.

Юрій Батурин

Актор Юрій Батурин, який народився в Кіровоградській області і починав кар'єру в Україні, також підтримує "фюрера" Путіна і розв'язану ним війну. Ймовірно, гонорари в Росії зовсім затуманили йому розум.

Оксана Марченко

Телеведуча Оксана Марченко є кумою президента РФ Володимира Путіна. Раніше вона працювала на українському ТБ, в тому числі в програмах "Україна має талант" і "Х-фактор". Але, мабуть, родинний зв'язок з "фашистом" Путіним взяв своє і вона займається пропагандою його режиму.

Вікторія Романець

Блогерка Вікторія Романець майже з мільйонною аудиторією також перейшла на бік зла. Попри те, що вона народилася в Донецьку, а у її батьків є бізнес на чорноморському узбережжі, Романець зробила свій вибір на користь агресії Росії.

Тетяна Поп

Блогер і журналістка Тетяна Поп також підтримує путінський режим. У 2015 році вона була внесена на сайт "Миротворець" як "пособник російських окупантів і антиукраїнський пропагандист". При цьому дівчина народилася в Закарпатській області, але, мабуть, на Батьківщину плювати вона хотіла.

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