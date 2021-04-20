Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Популярна супермодель Белла Хадід покрасувалося стрункою фігурою на тлі пальм.
Читайте такожСупермодель Белла Хадід блиснула апетитними сідницями в бікіні (фото)Красуня опублікувала серію нових знімків у своєму Imstagram.
«Секрет в тому, щоб бути собою», – підписала модель фото, на яких вона позує в яскравих коротких легінсах і бюстгальтері.
У коментарях численні шанувальники Хадід захопилися її образом: «Супер», «Люблю тебе»,«Дівчина вогонь».
Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Вас також можуть зацікавити новини
- Спокуслива Настя Каменських змусила фанів "пускати слюні"
- Кайлі Дженнер не вмістила груди в мікробікіні
- Белла Хадід продає свій розкішний пентхаус, який сама недавно купила
- Белла Хадід позувала на подіумі без бюстгальтера
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram