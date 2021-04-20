Численні шанувальники знаменитості оцінили її образ.

Популярна супермодель Белла Хадід покрасувалося стрункою фігурою на тлі пальм.

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«Секрет в тому, щоб бути собою», – підписала модель фото, на яких вона позує в яскравих коротких легінсах і бюстгальтері.

У коментарях численні шанувальники Хадід захопилися її образом: «Супер», «Люблю тебе»,«Дівчина вогонь».

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Автор: Катерина Шварц