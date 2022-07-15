Ірина Шейк / Фото - instagram.com

Російська модель Ірина Шейк потрапила в скандал. Дівчина, яка довгий час живе і працює в США, використовувала у себе в блозі терористичний символ Z. так, вона опублікувала у себе в Instagram фото салату олів'є, і написала: "Russianzz on Wednaday". 

Громадськість обурило використання "Z" - літери, яку для свого маркування використовують російські окупанти. 

Також Шейк показала і інші "російські розваги" - сходила в лазню. 

Після хвилі критики і хейту, Ірина видалила публікацію і завантажила сторіс заново вже без підпису. Однак цього вистачило, щоб скандал розгорівся на широку публіку. 

Ірина Шейк / Фото - instagram.com

Коментатори вже вимагають, щоб з Іриною Шейк припинили співпрацю всесвітні бренди. Також фанати пишуть, що модель потрібно відправити на Батьківщину, щоб та парилася в лазні і "їла олів'є з ранку до ночі". 

Зазначимо, що про війну в Україні Шейк висловилася лише одного разу. 1 березня вона розмістила у своєму блозі пост із зображенням міжнародного символу миру - "пацифік", і написала: "No war". 

До речі, і під цим постом зібралися незадоволені коментатори. 

"Дешевка, що прикриває красивими словами", "Ну що, додому, час додому! Додому... На Росію повертатися. Будемо вимагати, щоб з тобою розірвали всі контракти і депортували на Росію", - пишуть користувачі.

Скріншот публікації Шейк про війну

Нагадаємо, розповнілій путіністці Лорак заблокували рахунок у Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: