Вона опублікувала у себе в Instagram історію з підписом, яка дуже обурила громадськість.

Російська модель Ірина Шейк потрапила в скандал. Дівчина, яка довгий час живе і працює в США, використовувала у себе в блозі терористичний символ Z. так, вона опублікувала у себе в Instagram фото салату олів'є, і написала: "Russianzz on Wednaday".

Громадськість обурило використання "Z" - літери, яку для свого маркування використовують російські окупанти.

Також Шейк показала і інші "російські розваги" - сходила в лазню.

Після хвилі критики і хейту, Ірина видалила публікацію і завантажила сторіс заново вже без підпису. Однак цього вистачило, щоб скандал розгорівся на широку публіку.

Коментатори вже вимагають, щоб з Іриною Шейк припинили співпрацю всесвітні бренди. Також фанати пишуть, що модель потрібно відправити на Батьківщину, щоб та парилася в лазні і "їла олів'є з ранку до ночі".

Зазначимо, що про війну в Україні Шейк висловилася лише одного разу. 1 березня вона розмістила у своєму блозі пост із зображенням міжнародного символу миру - "пацифік", і написала: "No war".

До речі, і під цим постом зібралися незадоволені коментатори.

"Дешевка, що прикриває красивими словами", "Ну що, додому, час додому! Додому... На Росію повертатися. Будемо вимагати, щоб з тобою розірвали всі контракти і депортували на Росію", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, розповнілій путіністці Лорак заблокували рахунок у Росії.

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