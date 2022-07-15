Російська модель Ірина Шейк потрапила в скандал. Дівчина, яка довгий час живе і працює в США, використовувала у себе в блозі терористичний символ Z. так, вона опублікувала у себе в Instagram фото салату олів'є, і написала: "Russianzz on Wednaday".
Громадськість обурило використання "Z" - літери, яку для свого маркування використовують російські окупанти.
Також Шейк показала і інші "російські розваги" - сходила в лазню.
Після хвилі критики і хейту, Ірина видалила публікацію і завантажила сторіс заново вже без підпису. Однак цього вистачило, щоб скандал розгорівся на широку публіку.
Коментатори вже вимагають, щоб з Іриною Шейк припинили співпрацю всесвітні бренди. Також фанати пишуть, що модель потрібно відправити на Батьківщину, щоб та парилася в лазні і "їла олів'є з ранку до ночі".
Зазначимо, що про війну в Україні Шейк висловилася лише одного разу. 1 березня вона розмістила у своєму блозі пост із зображенням міжнародного символу миру - "пацифік", і написала: "No war".
До речі, і під цим постом зібралися незадоволені коментатори.
"Дешевка, що прикриває красивими словами", "Ну що, додому, час додому! Додому... На Росію повертатися. Будемо вимагати, щоб з тобою розірвали всі контракти і депортували на Росію", - пишуть користувачі.
Нагадаємо, розповнілій путіністці Лорак заблокували рахунок у Росії.