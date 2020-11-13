Співачка показала фото в міні-сукні.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в чорній міні-сукні з паєтками. А на одному стегні красується великий бант. Цікаво, що сукня зроблена без бретелей і з глибоким декольте. А під таке вбрання Лобода воліла надіти капронові колготки із зірочками.

Варто відзначити, що на фото співачка вигнулася таким чином, щоб було видно її попу і худенькі ніжки. Зрозуміло, фанати не пройшли повз такого знімка. Більш того, вони відправляли Світлані істеричні коментарі із захопленням.

"Королева", "Секс-символ всіх часів і народів", "Найкраща з кращих", "Дуже красива", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич