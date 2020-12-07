Українська співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram літнє фото.
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На знімку зірка позує в смугастих бюстгальтері і шортиках від бренду Christian Dior. Наверх вона накинула вільне парео, яке ідеально доповнило її аутфіт. Також Лобода одягла прикраси і чорні сонцезахисні окуляри. Цікаво, що у Світлани красива фігура, яку вона часто демонструє.
Виявляється, що Світлана відпочиває в Дубаї. За її словами, вона хоче жити там, де завжди тепло.
"За цей рік я полюбила це місце...сильно. Хочу жити там, де тепло... завжди", - написала Лобода.
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