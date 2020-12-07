Співачка займається спортом і демонструє струнку фігуру.

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram літнє фото.

Читайте такожВідома модель показала пишні форми в сексі-білизні

На знімку зірка позує в смугастих бюстгальтері і шортиках від бренду Christian Dior. Наверх вона накинула вільне парео, яке ідеально доповнило її аутфіт. Також Лобода одягла прикраси і чорні сонцезахисні окуляри. Цікаво, що у Світлани красива фігура, яку вона часто демонструє.

Виявляється, що Світлана відпочиває в Дубаї. За її словами, вона хоче жити там, де завжди тепло.

"За цей рік я полюбила це місце...сильно. Хочу жити там, де тепло... завжди", - написала Лобода.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич