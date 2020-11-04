Співачка показала нове фото.

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте такожСвітлана Лобода знялася в прозорому бікіні у свій день народження (фото)

На знімку зірка постала з новою зачіскою. Довге волосся кольору блонд вона змінила на коротку рожеву стрижку. Така зміна іміджу здивувала фанатів. Але як виявилося, Світлана просто приміряла перуку. Незвичайний лук вона доповнила шкіряним приталеним піджаком.

"Коли Halloween пройшов, а твоя дочка вимагає продовження банкету", - написала співачка.

Шанувальники написали, що з такою зачіскою Лобода схожа на актрису Джулію Робертс.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич