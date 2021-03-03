Українська поп-співачка і колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розбурхала мережу доволі незвичним фото.
Читайте такожСексуальна Анна Сєдокова в "голому" боді влаштувала пожежу в InstagramАртистка на своїй сторінці в Instagram в "історіях" опублікувала знімок, на якому постала з макіяжем, у чорному боді та з неголеною пахвою.
"Дівчата, з прийдешнім",- підписала пікантне фото екс-"віагра".
Виходить, так виконавиця привітала фанаток з 8 Березня. Наразі невідомо, чи Анна вирішила не голити волосся під пахвами, чи це просто постановочний кадр зі зйомок.
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