Артистка оригінально привітала своїх підписниць з 8 Березня.

Українська поп-співачка і колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розбурхала мережу доволі незвичним фото.

Читайте такожСексуальна Анна Сєдокова в "голому" боді влаштувала пожежу в InstagramАртистка на своїй сторінці в Instagram в "історіях" опублікувала знімок, на якому постала з макіяжем, у чорному боді та з неголеною пахвою.

"Дівчата, з прийдешнім",- підписала пікантне фото екс-"віагра".

Виходить, так виконавиця привітала фанаток з 8 Березня. Наразі невідомо, чи Анна вирішила не голити волосся під пахвами, чи це просто постановочний кадр зі зйомок.

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Автор: УНІАН