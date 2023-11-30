Він буде вбивати українців, як і інші окупанти.

Відома телеведуча родом з Донецька Тутта Ларсен стала матір'ю окупанта. Її син Лука відбув у місце проходження строкової служби в Збройних силах РФ.

Як розповіла зрадниця в своєму Telegram-каналі, вона не відразу погодилася з таким рішенням 18-річного сина, але коли зрозуміла, що він налаштований рішуче, прийняла його позицію.

"Ну що. Ви запитували, як у Луки справи, куди після школи, які плани. Тепер можу доповісти. Сьогодні відбув у місце проходження строкової служби в Збройних силах Російської Федерації. Ми прийняли не відразу, але коли зрозуміли, що все серйозно, підтримали. Я вважаю, що це гідне рішення і пишаюся своїм сином", - заявила Тутта.

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Чим відома Тутта Ларсен

До закінчення школи Тутта Ларсен жила з батьками і сестрою в Донецьку, проте потім поїхала до Москви, де вступила до університету.

Після отримання вищої освіти вона почала працювати на телебаченні та радіо. Також Тутта знялася в якості запрошеного гостя в декількох серіалах, в тому числі і "Приречена стати зіркою".

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