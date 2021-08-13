Співачка зіграла весілля заради кліпу / instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil влаштувала весільну церемонію, на якій одружувалася сама на собі. Так, буває і так.
"Я сказала собі "так"", - підписала відео співачка.
Шанувальники не зовсім зрозуміли посил зірки. Хтось висловив свої припущення з приводу того, що це можуть бути зйомки нового кліпу. А хтось сказав, що відчуває змішані почуття.
"Більш маячного нічого не бачила", "Коли тебе ніхто не кличе заміж", "Бардак в голові", "Народе, скасування. У неї презентація кліпу, хлопці в історії проговорилися. Весілля не буде", "Пояснювальну бригаду мені, будь ласка", - пишуть шанувальники в коментарях.
Співачка зіграла весілля заради кліпу / instagram.com/thejerryheil
Співачка зіграла весілля заради кліпу / instagram.com/thejerryheil
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