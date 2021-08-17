Лорак виступила в Одесі / instagram.com/anilorak
Опальна співачка Ані Лорак 16 серпня дала концерт в Одесі, на якому зібрала аншлаг.
Так, на концерті співачка виконала кілька пісень українською мовою, а всі інші - російською. Як тільки зірка вийшла на сцену, то одразу сказала, що рада провести цей вечір з українцями.
Сьогодні ж Лорак опублікувала в Instagram пост, в якому сказала, що вчора на концерті вона була єдиним цілим зі своїми шанувальниками.
"Вчора ми з вами були єдиним цілим. Так звучить любов... Спасибі всім за ці незабутні емоції! Сьогодні повторимо", - написала Лорак.
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