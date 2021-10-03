Суддя шоу "Танці з зірками" кожен ефір дивує глядачів новим образом.

Суддя шоу "Танці з зірками", балерина Катерина Кухар з'явилася на головному танцювальному паркеті країни в несподіваному образі. Зірка перевтілилася в Круеллу.

"- Я починаю пригадувати, що ти іноді не знала міри... - Значить, ти точно пам'ятаєш, як зі мною весело", - підписала кадри Кухар.

Шанувальники прийшли в захват від її образу. У коментарях вони залишили багато захоплених коментарів і буквально за півгодини поставили понад 12 тисяч лайків.

"Тотальний захват", "Красуня", "Шикарна", "Я чекала на цей образ", "Просто вау", - пишуть фоловери.

Відзначимо, в такому образі Катерина Кухар з'явилася в п'ятому випуску шоу "Танці з зірками", який присвячений культовим кінострічкам.

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Катерина Кухар - українська прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка (з 1999 року), Заслужена артистка України (2012); Народна артистка України (2018).

Ось уже кілька років поспіль Кухар є незмінною суддею шоу "Танці з зірками". У новому сезоні в журі з нею сидять Влад Яма і Макс Чмерковський. Також кожен ефір з'являється запрошений суддя.

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Автор: Діана Могилєвич