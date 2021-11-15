Глядачі вважають, що партнерка Артура Логая станцювала краще.

Вчора, 14 листопада, відбувся 11 випуск шоу "Танці з зірками". Учасники показали один з номерів разом з суддями проекту.

Артур Логай і Анна Кареліна станцювали запальну сальсу в компанії Катерини Кухар. Виконали вони номер під трек Діми Монатіка "Кожен раз". Ось тільки глядачам не сподобалося виконання Катерини Кухар.

Зазначимо, Катя Кухар вийшла на сцену в яскравій міні-сукні, яка підкреслила її фігуру і стрункі ніжки.

"Дивлячись на те, як паралельно танцює Кареліна і Кухар, розумію, що Анна повинна судити Катерину. Ну це не порівняти... Кареліна - розумничка", "Єдина, хто виглядала у цьому танці професіоналом - Аня. Але треба віддати належне Каті - уперше, напевно, номер не про балет і не навколо її персони. Так, вона, ймовірно, відчувала себе не в своїй тарілці, але велика молодець, старалася", "Макс натякнув, що Кухар схожа на папугу, а я то весь танець думала, кого вона мені нагадує", "Катя на їх тлі виглядала слабкіше, хоча суддя", "Якщо в балеті Катерина Кухар сильна, то бальні танці, та ще й латина, точно не її сильна сторона", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, за підсумками 11 ефіру шоу "Танці з зірками" покинула пара Дмитра Кадная і Аліни Лі.

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Автор: Діана Могилєвич