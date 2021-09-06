Макс Барських зустрічав учасників на балконі.

Вчора, 5 вересня, відбувся перший ефір шоу "Танці з зірками". Співак Макс Барських зустрічав учасників на балконі.

Шанувальники артиста в Instagram заявили, що дивилися перший випуск шоу тільки заради нього. Його засипали компліментами і відзначили, що він тримався дуже впевнено. А також фанати відзначили його яскраву особистість.

"Найкращий", "Який красень", "Ти прекрасний ведучий, не у кожного так вийде справлятися зі своїми обов'язками. Ти дуже цікавий, харизматичний, найкращий", "Блін, ну не можна таких красивих телеведучих призначати... тому що, вся увага глядачів буде прикута не на виступаючих, а на нього", "Роль ведучого тобі дуже йде, такий елегантний красень", - пишуть фани в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич