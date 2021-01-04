Таня Робертс померла у віці 65 років.

Відома актриса Таня Робертс померла 3 січня у віці 65 років.

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Про це повідомляє TMZ з посиланням на представника актриси.

Відзначається, що після прогулянки зі своїми собаками Таня повернулася додому і впала. В результаті вона отримала важку травму. Її госпіталізували і підключили до апарату ШВЛ. Попри це через півтора тижня вона померла.

Хто така Таня Робертс:

Актриса була "дівчиною Бонда" у фільмі "Вид на вбивство"

Завдяки цій ролі вона отримала широку популярність

Її партнером по фільму і виконавцем головної ролі був Роджер Мур

Також вона знімалася і в інших культових фільмах

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Автор: УНІАН