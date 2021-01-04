Робертс померла в 55 років / скріншот YouTube
Відома актриса Таня Робертс померла 3 січня у віці 65 років.
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Про це повідомляє TMZ з посиланням на представника актриси.
Відзначається, що після прогулянки зі своїми собаками Таня повернулася додому і впала. В результаті вона отримала важку травму. Її госпіталізували і підключили до апарату ШВЛ. Попри це через півтора тижня вона померла.
Хто така Таня Робертс:
- Актриса була "дівчиною Бонда" у фільмі "Вид на вбивство"
- Завдяки цій ролі вона отримала широку популярність
- Її партнером по фільму і виконавцем головної ролі був Роджер Мур
- Також вона знімалася і в інших культових фільмах
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