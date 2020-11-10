Український актор Тарас Цимбалюк опублікував в Instagram пікантне відео.
Читайте такожГола Майлі Сайрус позувала в труні
На кадрах актор разом зі своєю нареченою, якій зробив пропозицію руки і серця на проекті "Танці з зірками", пробігся голяка. Пара зняла відео в полі серед зелені.
"Без зайвих слів", - написав Тарас.
Шанувальники актора почали жартувати в коментарях з приводу такого пікантного відео. Майже за добу ролик набрав понад 12 тисяч лайків.
"Сміло. Головне, щоб кліщі за попу не покусали", "Коли розрахувалися з усіма кредитами", "Українська версія адаптації Тарзана", - написали фанати.
Інші новини УНІАН:
- Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк розповів про майбутнє весілля
- Тарас Цимбалюк розповів, чим збирається зайнятися після завершення "Танців з зірками"
- Секс-символ українського кіно Цимбалюк розповів, як ходив на проби для дівчат
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram