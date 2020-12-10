Український актор Тарас Цимбалюк розповів про зйомки в кліпі групи "Ленінград".
Про це повідомляє Обозреватель.
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"Сумнівів через те, що "Ленінград" – група з Росії, зовсім не було. Знаєте, занадто багато в наш час проводиться паралелей між політикою і мистецтвом... Думаю, це абсолютно різні речі. Більш того, зараз є така тенденція, що в Києві знімають кліпи відомі виконавці та колективи – Майлі Сайрус, Stromae, Hozier. Не розумію, чому "Ленінград" викликає такий резонанс?"- висловився Тарас.
Також він розповів, що пропозиція про зйомки надійшла йому ще в період його участі в шоу "Танці з зірками". Також він розповів, що кліпи групи "Ленінград" - це завжди маленький фільм. Тому процес нічим не відрізнявся.
"Може варто на цю ситуацію подивитися під іншим кутом - порадіти, що так розвивається індустрія, заводить в Україну кошти, дає робочі місця. Це ж круто, що кліп російської групи - Made in Ukraine", - додав актор.
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