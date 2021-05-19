Сьогодні, 19 травня, Тарас Стадницький відзначає своє день народження.

Український комік, актор, шоумен Тарас Стадницький сьогодні відзначає своє 37-річчя.

На честь його свята розповідаємо, який шлях він пройшов, щоб потрапити на великі телеекрани.

Стадницький народився на хуторі Лозова в родині простих робітників. Його батько був водієм, а мама - швачкою. У дитинстві Тарас добре вчився, і навіть закінчив школу із золотою медаллю. Після цього він вступив на факультет прикладної математики та інформатики Львівського університету імені Івана Франка і закінчив його з червоним дипломом. І хто б міг подумати, що в майбутньому він стане відомим коміком.

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З 2002 року він грав у КВК. Першою спробою участі у КВК була в університеті, а 2004 року почав виступати за львівську команду "Набла". З 2012 - учасник "Першої сільської збірної". Працював також у різний час у складі команд "Хлопці з Інтернету" та "Модель".

Зараз же Тарас знімається в комедійному телесеріалі "Танька і Володька". Його партнеркою є актриса Тетяна Песик. З початку сюжет, який був реалізований ще в КВК, був ідеєю самої Тетяни. І образ закоханої тернопільської парочки поступово почав обростати новими історіями і перетворився вже в гумористичні скетчі. Телесеріал є частиною проекту "Країна У" студії "Квартал 95".

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Автор: Діана Могилєвич