Співачка скупалася в ополонці / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Українська співачка Tayanna опублікувала в інста-сторіз відео, на якому голяка пірнає в ополонку.
Читайте такожОголена Наомі Кемпбелл блиснула сосками
По всій видимості, зірка вирішила загартовуватися. І це попри те, що Водохрещення вже давно пройшло.
При цьому Tayanna спочатку була повернута спиною до камери. Але після того, як вона пірнула, зірка розвернулася до фотографа і прикрила оголені груди руками.
Співачка скупалася в ополонці / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Інші новини УНІАН:
- Дуа Ліпа захопила фанів вигинами свого тіла
- Кортні Кардашьян прогулялася по місту в топі і прозорій спідниці
- Ані Лорак показалася в екстремальному міні, але всі звернули увагу на інше (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram