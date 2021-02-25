Мабуть, Tayanna вирішила загартовуватися.

Українська співачка Tayanna опублікувала в інста-сторіз відео, на якому голяка пірнає в ополонку.

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По всій видимості, зірка вирішила загартовуватися. І це попри те, що Водохрещення вже давно пройшло.

При цьому Tayanna спочатку була повернута спиною до камери. Але після того, як вона пірнула, зірка розвернулася до фотографа і прикрила оголені груди руками.

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Автор: Діана Могилєвич