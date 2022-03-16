7 березня через обстріл окупантів загинув 64-річний актор і каскадер Володимир Строкань.

7 березня стало відомо, що під час військових дій загинув український актор і каскадер Володимир Строкань. Біда трапилася буквально через пару днів після його 64-го дня народження.

Українська телеведуча Лілія Ребрик тільки зараз знайшла в собі сили висловитися з приводу втрати.

Зірка зробила пост в Instagram.

"Один з кращих каскадерів в кіно, який робив карколомні трюки, часом несумісні з життям... але він їх робив! Завжди ідеально! Прораховуючи все до міліметра ... безстрашний! Відчайдушний! Сміливий! Завжди з посмішкою і добрими очима! Як так????",- написала Ребрик у себе в блозі.

Лілія не розкрила деталі смерті Володимира. Артистка вшанувала його пам'ять, опублікувавши загальні фото зі зйомок серіалу" запитайте у осені " 2016 року.

Нагадаємо, українська співачка Наталія Могилевська презентувала нову версію своєї ж пісні"Місяць". В оновленому тексті йдеться про військові події, які зараз відбуваються на території України з вини російської армії.

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